Sociale | torna il Bonus animali di affezione anche nel 2024

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 21 marzo 2024) Pisa, 21 maro– Approvato in Giunta ild’. Per finanziare la misura il Comune ha messo a disposizione la cifra di 20mila euro. Nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando pubblico per richiedere il contributo. “Glid’sono un valore aggiunto nella vita delle persone, molto spesso per alcuni rappresentano una compagnia insostituibile - dichiara l’assessore alle politiche socio sanitarie, Giovanna Bonanno - ed è per questo che abbiamo previsto questa misura che offre un piccolo ma significativo supporto alle famiglie del territorio che si trovano in difficoltà, perché nessuno possa essere costretto a rinunciarvi. Attraverso il riconoscimento di un contributo economico ‘una tantum’, fino ad un massimo di 300 euro, ...