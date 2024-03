Smallville | Michael Rosenbaum tornerebbe per un sequel cinematografico

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il Lex Luthor di, ammette che sarebbe diposto a riprendere il ruolo per une condivide un aggiornamento sulla serie animata che ha in cantiere da tempo.si è conclusa nel 2011 dopo 10 stagioni e 217 episodi, la serie ha avuto una buona durata ed è diventata preso un'icona degli anni Duemila. La DC Comics ha continuato la storia del Superman di Tom Welling in una serie a fumetti, ma per quanto riguarda un vero e proprio, si è vociferato che lui e l'attore di Lex Luthor,, stiano sviluppando da tempo unin forma di serie animata con il cast e i creatori originali. A che punto è la serie animata? Parlando con Screen Rant di ...

