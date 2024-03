Slimane | chi è il cantante francese di Mon Amour all’Eurovision

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 21 marzo 2024)Nebchi, questo il suo nome completo, è nato a Chelles il 13 ottobre 1989. Appassionato di musica fin da ragazzo, durante l’adolescenza si avvicina al canto, entrando in un coro gospel. Muove i primi passi di carriera dal 2009, pubblicando musica propria soprattutto su YouTube. Per cercare di fare il salto di qualità, cerca però di proporsi in diversi talent musicali, tra cui la versionedi X Factor, senza ottenere successo. La vera svolta della sua vita arriva con la partecipazione a The Voice: La plus belle voix, programma televisivo che gli permette di ottenere la vittoria, la popolarità e anche un importante contratto con la Capitol Records. Pubblica poco dopo il suo album di debutto, arrivando in vetta alla classifica. Diventato improvvisamente una vera star, pubblica l’anno successivo un secondo disco, ...