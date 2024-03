Sla | le nuove linee guida per la Sclerosi Laterale Amiotrofica

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 21 marzo 2024) Dal 2012 si attendevano leper la gestione della(SLA). Ed ora questo documento è arrivato. Ne è la prova la pubblicazione di queste indicazioni sulla rivista European Journal of Neurology, “Queste– precisa Vincenzo Silani, Direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell’ IRCCS Istituto Auxologico Italiano – “Centro Dino Ferrari” dell’ Università degli Studi di Milano – ci rendono particolarmente orgogliosi perché il contributo italiano è stato come sempre rilevante: più di tre anni sono stati necessari per scrutinare tutta la letteratura in rapporto ai 26 diversi punti di indagine sollevati, con il supporto di Cochrane Response nella ricerca ed analisi della letteratura, mirando a formulare ...