Sla | contro disfagia disponibile in Italia terapia orodispersibile

(Di giovedì 21 marzo 2024) Roma, 21 mar. (Adnkronos Salute) - A causa della, quasi 8 persone con sclerosi laterale amiotrofica (Sla) su 10 hanno difficoltà ad alimentarsi. Tale condizione incide anche sulla capacità di deglutire cibi solidi e liquidi e - in quasi 7 casi su 10 - compromette l'aderenza terapeutica, lim

Il Consiglio di Stato dà ragione alla comunità islamica di Monfalcone sul diritto a pregare e a celebrare il Ramadan come i dettami religiosi impongono. Nella guerra in corso da mesi tra la sindaca ... (ilfattoquotidiano)

UeD, Ida e Gemma: lo scontro che non ti aspetti, De Filippi tuona - Nella puntata in onda il 21 marzo 2024, tra le due amiche avviene un piccolo battibecco e Maria decide di intervenire ...gossipetv

Grande Fratello, Beatrice Luzzi “scarica” Giuseppe senza pietà: lo scontro del KO (con parole drastiche) - I due concorrenti si sono confrontati in giardino, senza riuscire a capirsi. L'attrice si sente presa in giro, mentre il bidello non sa più bene che cosa fare.libero

Guerra, Istituto ISW: «Scontro Russia-Nato non imminente ma prima del previsto (2026 o 2027) - Anche se solo a parole, la guerra che si combatte in Ucraina sembra sempre più arrivare minacciosa in Europa. Indicatori finanziari, economici e militari russi suggeriscono che Mosca si ...ilmessaggero