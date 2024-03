Sinner spiega per cosa gioca | “Sto provando a fare una cosa bella | che non è vincere o perdere”

(Di giovedì 21 marzo 2024)è pronto per esordire nel Miami Open, dove vuole andare più avanti possibile.è bello, è la sostanza dello sport, ma quando si scende in campo c'è molto altro per Jannik: "Io ci sto".

Era una partita importante soprattutto per Carlos Alcaraz, che aveva bisogno di dimostrare qualcosa. Non doveva dirci niente sul suo valore assoluto, che conosciamo, ma doveva dimostrare a sé stesso ... (ultimouomo)

ATP Miami, dicono i bookies: una maggiorata premia il Sunshine Double di Alcaraz. Sinner secondo favorito - Spentisi i fuochi del deserto e delle api, dell’Alcaraz “ritrovato”, non c’è neanche il tempo di rifiatare che subito si cambia costa per il Miami Open, seconda tappa del Sunshine Double, negli ultimi ...ubitennis

Italia-Venezuela: Spalletti spiega l’esempio Sinner, omaggia Joe Barone e svela la voglia di “modernità” - L'Italia si prepara ad affrontare il Venezuela in amichevole, Luciano Spalletti esalta le doti caratteriali di Sinner e vuole vedere una nazionale più moderna ...sport.virgilio

Sinner, le brutte notizie non finiscono più: ‘Allarme per Miami’ | Cosa è successo in questi minuti - Chi vince esulta, chi perde spiega. E impara. Jannik Sinner ha conosciuto il calice amaro della sconfitta per la prima volta nel 2024, interrompendo una striscia di 19 successi consecutivi. Il ...ilgiornaledellosport