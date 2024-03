Sindrome di down | la campagna virale contro “le profezie autoavveranti” degli stereotipi è nata in Italia | “Vogliamo progetti per la vita indipendente”

(Di giovedì 21 marzo 2024) Mettere fine ai pregiudizi e sostenere le concrete potenzialità di ogni persona condi. Sono queste le finalità della nuovainternazionale sul tema “Fine” e che quest’anno è intitolata “Assume That I Can” (inno: “Pensa che possa farlo”) lanciata dal Coordinamento Nazionale Associazioni delle Persone condi(Coor) in occasione della GiorMondiale sulladiche si celebra il 21 marzo. Glisono dannosi, in particolare colpiscono le persone condie disabilità intellettiva, e possono impedire loro di essere trattati come tutti gli ...

La Sindrome di Down è una condizione genetica, caratterizzata dalla trisomia del cromosoma 21 e rappresenta la causa più frequente di disabilità intellettiva. In Italia circa 1 bambino su 1.000 ... (iodonna)

Erice, Istituto 'Florio'. Lunedì 25 Luca Trapanese presenta "Non chiedermi chi sono" - “LibriAmoCi – Incontro con l’Autore” organizzata dalla stessa scuola in collaborazione con la Libreria Galli Ubik-Erice.tp24

Sindrome di down, l’appello di Irene: ““Non chiamateci mongoloidi e basta stereotipi” - “Giudicare una persona è una cosa davvero molto brutta, e usare una parola come ‘mongoloide’ è una mancanza di rispetto verso tutti i ragazzi che come me hanno un cromosoma in più. Io odio i pregiudiz ...altovicentinonline

Giornata Mondiale Sindrome di down: “Stop agli stereotipi” è il tema di quest’anno - La Sindrome di down nel mondo riguarda oltre 5 milioni di persone. Quali progressi della scienza Ne hanno parlato gli esperti ...iodonna