Signorini alla vigilia della semifinale del GF | Heidi Baci? Pensavo fosse a Francoforte!”

(Di giovedì 21 marzo 2024) Alfonsoè noto per la sua ironia edel GF risponde ai fan su alcune curiosità che riguardano il reality Il reality show di Canale 5, Il Grande Fratello, sta per terminare, dopo sei mesi di messa in onda, lunedì 25 marzo spegnerà le lucicasa di Cinecittà con il vincitore. Sei mesi in cui abbiamo imparato a conoscere i concorrenti preferendo o l’uno o l’altro, partecipando da osservatori ma anche direttamente attraverso i social alle dinamiche proposte dai gieffini. In queste ore Alfonso, conduttore del programma di Canale 5, ha regalato un momento ai suoi follower rispondendo con ironia a tutte le loro curiosità su di sé e sul reality show. A chi ha chiesto dei tempi di messa in onda del GF ha risposto che per lui ...