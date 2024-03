Sicilia | rifiuti | ok al nuovo Piano Schifani | “Due termovalorizzatori per chiudere il ciclo e garantire risparmi ai cittadini”

(Di giovedì 21 marzo 2024) Pubblicato il 21 Marzo, 2024 Integrare e adeguare la rete impiantistica esistente, consentire il recupero energetico, la riduzione dei movimenti deie una maggiore protezione dell’ambiente, anche attraverso la realizzazione di dueper la chiusura del. Sono questi i principali contenuti delregionale di gestione dei, apprezzato dal governonel corso della giunta di oggi pomeriggio, 21 marzo. I– ad esclusiva iniziativa e realizzazione pubblica – sono la grande novità dele saranno costruiti in aree idonee delle due maggiori città metropolitane, Palermo e Catania. Una scelta che tiene conto di fattori geografici, per essere al servizio delle due ...

Pubblicato il 23 Gennaio, 2024 Lo prevede emendamento di maggioranza al Dl Energia. ll presidente della Regione Sicilia , Renato Schifani , potrebbe diventare commissario straordinario per i ... (dayitalianews)

rifiuti, ok al nuovo Piano. Schifani: «Due termovalorizzatori per chiudere il ciclo e garantire risparmi ai cittadini» - «Il provvedimento adottato oggi in giunta – afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – è il segnale tangibile dell’accelerazione che il mio governo intende dare alla soluzione ...ilfattonisseno

Schifani: “Previsti 2 termovalorizzatori a Catania e Palermo” - PALERMO – Integrare e adeguare la rete impiantistica esistente, consentire il recupero energetico, la riduzione dei movimenti dei rifiuti e una maggiore protezione dell’ambiente, anche attraverso la r ...livesicilia

Gli eventi passano, il degrado resta, Fiera del Mediterraneo ricolma di rifiuti - Sulla struttura dell'ottava circoscrizione pende un profondo progetto di riqualificazione. Purtroppo il presente parla di un degrado dominante.blogsicilia