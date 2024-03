(Di giovedì 21 marzo 2024) Undi, si èto un colpo di pistola: lal'hariverso a terra in una pozza di

Un uomo di 58 anni è stato denunciato a piede libero dopo aver Spara to alla sp alla a un collega camionista alla fine del turno . Ai carabinieri spiega il motivo del gesto: "È un pivellino, non è ... (fanpage)

Oggi l'udienza preliminare al Tribunale per i minorenni. La difesa ha chiesto la messa alla prova per il 17enne . Richiesta respinta dal Gup. Il pm ha chiesto 20 anni .Continua a leggere (fanpage)

Si spara alla testa a Gela vicino Caltanissetta: 14enne gravissimo, trovato dalla madre in un lago di sangue - Un 14enne di Gela, vicino Caltanissetta, si è sparato un colpo di pistola alla testa: la mamma l'ha trovato riverso a terra in una pozza di sangue.notizie.virgilio

Daniela Marcone: “Vi racconto mio padre ucciso dalla mafia. Da 29 anni aspettiamo giustizia” - La figlia del funzionario ammazzato nel 1995 a Foggia perché aveva denunciato un giro di corruzione. Da allora errori nelle indagini e omertà. «Papà mi disse ...laprovinciapavese.gelocal

EuroLeague - Il Valencia salva la pelle contro il Bayern Monaco - Allo scadere della battaglia tra Valencia e Bayern Vladimir Lucic spara la tripla che può dare la vittoria alla squadra di Pablo Laso. La palla finisce tra secondo ferro e tabellone, ...m.pianetabasket