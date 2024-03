Si spara alla testa | 14enne in fin di vita | indagini in corso

(Di giovedì 21 marzo 2024) Si, un ragazzo di 14 anni sta lottando tra lae la morte:inda parte della polizia Dramma in città dive arriva una terribile notizie. Ci troviamo a Gela (provincia di Caltanissetta) dove un ragazzino di 14 anni si èto. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che il minorenne, nel momento dell’incidente, si trovasse da solo in casa. La pistola appartienemadre, una vigilante che lavora in una azienda privata. Le condizioni del piccolo sono molto gravi, tanto è vero che sta lottando tra lae la morte all’ospedale “Cannizzaro” di Catania. Polizia (Ansa Foto) Cityrumors.itSul posto la polizia che ha avviato le prime ...

