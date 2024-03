Si schianta contro un albero | donna recuperata dai rottami di un’auto | è gravissima

(Di giovedì 21 marzo 2024) Un grave incidente stradale ha turbato la tranquillità della notte tra mercoledì 20 marzo e giovedì 21 marzo a Como. Unadi 37 anni è rimasta gravemente ferita dopo che la sua auto si è violentementetaunlungo via Gabriele D’Annunzio, arteria che collega i quartieri Prestino e Breccia della città. L’allarme è scattato poco dopo l’una, quando la vettura, per cause ancora da chiarire, è uscita di strada terminando la sua corsaun. Immediato l’intervento dei soccorritori. I vigili del fuoco, giunti prontamente sul posto, hanno lavorato per liberare ladalle lamiere del veicolo. Una volta estratta, è stata affidata alle cure del personale del 118, accorso sul luogo dell’incidente con un’ambulanza inviata dall’Agenzia ...

Si trovava con l’auto, una Bmw, lunedì mattina alle 10.30, in via Roma, zona centrale del paese. A un certo punto incrocia una pattuglia dei carabinieri . Quando vede i militari, G.F., 23 anni, di ... (ilgiorno)

