Si perde durante passeggiata sul Monte San Primo | 85enne soccorso e salvato a Bellagio

(Di giovedì 21 marzo 2024)(Como), 21 marzo 2024 – Vigili del fuoco e specialisti Saf sono stati impegnati nelpomeriggio di oggi, per un intervento disulSan, dove poco prima di mezzogiorno è risultato disperso un uomo di 85 anni. Le squadre del comando di Como sono state allertate da una piccola comitiva di persone che,una, hanno perso di vista l’anziano, mentre si trovavano in una zona impervia. Il sorvolo dell'elicottero dei vigili del fuoco ha consentito di individuare la persona, in evidente condizione di smarrimento. A quel punto è stata segnalata la geolocalizzazione, che ha consentito alle squadre a terra di procedere con il recupero. Nonostante il momentaneo disorientamento, l’uomo è stato trovato ...