(Di giovedì 21 marzo 2024) Un 50enne si è datoRsa di via Alemanni (nella foto) ed è morto poco dopo all’ospedale Bassini di Cinisello. Un gesto estremo che ha sconvolto la comunità della casa di riposo, che aveva anche cercato di soccorrere l’uomo, spegnendo le fiamme e allertando subito i soccorsi. L’episodio estremo è avvenuto ieri dopo mezzogiorno. Sul caso i carabinieri stanno indagando, dalle prime ricostruzioni pare che il 50enne fosse andato a trovare la madre anziana. Poi, prima di entrare nella struttura, si è cosparso di liquido infiammabile e si è dato. Pare anche che la vittima avesse avuto problemi di disagio psichico. Dal personale della Rsa è scattato l’rme. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono arrivati anche gli agenti della polizia locale e i vigili del, ...

Un uomo di 60 anni la notte scorsa è morto per essere rimasto intossicato , perchè la sigaretta che Fuma va ha provocato l’incendio della coperta . E' accaduto a Vaiana, nel comune di Pietrasanta ... (gazzettadelsud)

Si dà fuoco e muore davanti alla Rsa - Un uomo di 50 anni si è dato fuoco davanti a una casa di riposo a Cusano Milanino, morendo poco dopo in ospedale. L'episodio ha sconvolto la comunità locale, con indagini in corso da parte dei carabin ...ilgiorno

Incidente mortale sulla Brindisi-San Vito dei Normanni: nello scontro tra due auto muoiono due donne - Intorno alle ore 15 del pomeriggio di oggi 20 marzo, sulla provinciale che unisce Brindisi a San Vito dei Normanni, si è verificato un tragico incidente stradale. P.P., una donna di 50 anni provenient ...brindisisera

“I miei cuginetti prigionieri di Hamas ma dico no al cessate il fuoco” - Yossi Schneider, parente dei piccoli Bibas: «Non sappiamo se sono vivi o morti e il governo non fa nulla. Se non attacchiamo Rafah avranno vinto i terroristi.laprovinciapavese.gelocal