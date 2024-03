Si avvicina il derby-verità con l’Ancona | In campo si vedrà un’altra Recanatese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Unità, compattezza, credere fortemente all’obiettivo. Lafa "quadrato", dopo lo scempio visto ad Olbia ed in prossimità di unche più crudele di così…non potrebbe essere. Il rischio, quando si è reduci da prestazioni fortemente negative, è che il gruppo si sfaldi, provato anche da una lunga serie di debacle e, proprio in questi giorni, tutte le "componenti" assicurano che si darà più del massimo per raggiungere l’obiettivo. "Quello che ci ha stupito – ci ha detto il dt Josè Cianni – è che non c’era stata nemmeno mezza avvisaglia di quanto poi è accaduto domenica. La squadra aveva lavorato benissimo e non c’erano segnali di allarme: invece abbiamo assistito a 90’ inaccettabili nei quali c’è stato un concentrato di tutti gli errori possibili, sia tecnici sia di atteggiamento". Siete intervenuti e quale tipo di reazione avete notato ...