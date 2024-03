Shock a Roè Volciano | la lite tra due ragazzine finisce a coltellate Decine di coetanei le incitano e le filmano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024) Roè(Brescia) – Litigano alla fermata della corriera che le riporta a casa dopo la scuola, all’apice della rabbia una tira fuori il coltello e si avventa sull’altra, la ferisce ripetutamente, poi cerca di dileguarsi, il tutto sotto gli occhi didiche fanno il tifo, si dividono in fazioni e riprendono la scena con lo smartphone. Sconcertante esplosione di violenza tra due studentesse ieri pomeriggio a Roè, centro a metà strada tra il Garda e la Vallesabbia. Una delle giovanissime frequenta l’Itis di Salò. L’altra una scuola professionale a Villanuova sul Clisi. Erano circa le 15 quando si è verificato l’episodio in questione, i cui contorni sono ancora da definire ma che ha fatto finire la più grande in ospedale in condizioni serie, e che in base alle prime informazioni sembra ...