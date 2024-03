Serve il consenso | Ferragni nasconde i volti dei figli in foto | parla il legale dei vip

(Di giovedì 21 marzo 2024) «Per pubblicare ledeiè assolutamente necessario ildi entrambi i genitori. È quindi impossibile per uno dei due genitori prendere queste iniziative senza consultare l'altro coniuge, ottenendone il. Potrebbe dunque essere la mancanza di questoil motivo per il quale Chiara, in questi ultimi giorni, sta evitando di pubblicare ledeisui social». A dirlo all'Adnkronos è l'avvocato dei vip, Giorgio Assumma, interpellato sui profili legali della pubblicazione delledei propriminori sui social network, venuta alla ribalta dopo che Chiara-da qualche giorno- sta suscitando molti interrogativi tra i fan evitando di mostrare i ...

Ferragni, Fedez e le foto dei figli di spalle "Serve il consenso reciproco per postare" - A dirlo all'Adnkronos è l'avvocato dei vip, Giorgio Assumma, interpellato sui profili legali della pubblicazione delle foto dei propri figli minori sui social network ...adnkronos

Alto Ingredients, Inc. Appoints Todd E. Benton as Chief Operating Officer; Michael D. Kandris to Continue to Serve as Director - PEKIN, Ill., March 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Alto Ingredients, Inc. (NASDAQ: ALTO)Michael Kramer, Alto Ingredients, Inc., 916-403-2755 [email protected] Chapman, LHA ...padovanews

Confindustria, da Gozzi ricorso a probiviri per riammissione - Roma, 21 mar. (askanews) – Antonio Gozzi, candidato escluso dalla corsa alla presidenza di Confindustria, ha presentato ricorso al collegio dei probiviri per chiedere di essere riammesso alla competiz ...askanews