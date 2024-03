(Di giovedì 21 marzo 2024) Nel momento più felice dellaarriva una brutta tegola per il, che perde Tommaso, uno degli uomini-chiave della grande rimonta che negli ultimi 2 mesi ha portato la squadra di mister Serpini in vetta. Il centrocampista si era infortunato a metà primo tempo della super sfida col Ravenna, una torsione innaturale del ginocchio sul terreno per eseguire un aggancio di un pallone al limite dell’area. Dopo le brutte sensazioni dell’uscita dal campo (col giocatore con le mani sul volto) e quelle migliori di lunedì e martedì, ieripresso il ’Valparma Hospital’ di Langhirano ha effettuato gli esami, sotto la supervisione del medico biancorosso dottor Vincenzo Tronci, che hanno evidenziato laalanteriore del ginocchio ...

Serie D. Carpi, la stagione di Tentoni è finita. C'è lesione al legamento crociato

