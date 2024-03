Serie A | Abraham vede la luce in fondo al tunnel | torna ad allenarsi dopo nove mesi di stop

(Di giovedì 21 marzo 2024) 2024-03-21 17:25:28 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: El L’inglese Tammy, attaccante della Roma, èto adcon il resto dei compagni 291 giornila rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, nel lontano giugno 2023, nell’ultima partita della scorsa stagione contro lo Spezia. Mancavano 10 minuti alla fine della stagione 2023-24 eha subito una delle battute d’arresto più dure della sua carriera. In un brutto gesto si è rotto il crociato e ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico. Approfittando della sosta per le Nazionali, con diversi giocatori del ‘Loba’ impegnati con le rispettive Nazionali, il tecnico Daniele de Rossi ha svolto una seduta ...

