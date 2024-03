Serata di burlesque tra malizia | irriverenza e una dose di ironia

(Di giovedì 21 marzo 2024), sensualità e atmosfere retrò, tra luci soffuse,e un pizzico di divertita trasgressione. Saranno gli ingredienti che daranno vita sabato alle 21 allo spettacolo dal titolo “Experience“, che si terrà al centro culturale teatro OppArt di Sovico. Sotto la guida delle performer Gold Gillian e Sweety Poison, ladi scena sul palco di via Giovanni da Sovico farà calare nel mondo delle pin-up e dei cabaret parisiens, tra canzoni, danze intriganti e un’ammiccante sensualità. Ilè nato nell’Ottocento dall’unione di ballo e cabaret e da alcuni anni è tornato in auge, fino a diventare una moda. Prenotazioni a [email protected] . Info allo 039/9008448. F.L.

