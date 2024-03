Sequestro da dieci milioni di euro a Marcello Dell’Utri | non dichiarò bonifici di Berlusconi

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il gip di Firenze ha autorizzato ildi 10,8diDell'Utri e alla moglie. Il motivo è che l'ex senatore non avrebbe comunicato la variazione del suo patrimonio negli anni, cosa che era obbligato a fare, vista la condanna definitiva di Dell'Utri per concorso in associazione mafiosa.