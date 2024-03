(Di giovedì 21 marzo 2024)da due ragazzini, legato in un rudere eper ottenere. Un incubo durato oltre 12 ore per un 50enne di Rivoli, in provincia di Torino, finito poi in ospedale con diverse fratture al volto. Dopo la denuncia dell'uomo i carabinieri sono riusciti a rintracciare i...

In una tragica vicenda che ha scosso la comunità di Rivoli, due adolescenti di 15 e 16 anni sono stati arrestati per aver brutalmente aggredito e Sequestrato un uomo di cinquant’anni, costringendolo ... (thesocialpost)

Sequestrato e torturato da due ragazzini per 5mila euro: a salvarlo l'impiegata della banca - Sequestrato da due ragazzini, legato in un rudere e torturato per ottenere 5mila euro. Un incubo durato oltre 12 ore per un 50enne di Rivoli, in provincia di Torino, finito poi in ospedale con diverse ...today

Faida di Ponticelli, battaglia a colpi di tatuaggi - In aula, la ricostruzione del movente: venne piazzata una bomba sotto casa di Marco De Micco; in poche ore viene Sequestrato e torturato un uomo del quartiere, che fa il nome di Carmine D'Onofrio ...ilmattino

Sequestrato e torturato per 5mila euro, arrestati due minori: la vittima appesa al gancio per le mucche - Un uomo 50enne Sequestrato e torturato per un'estorsione da 5mila euro, arrestati due minorenni di 15 e 16 anni ...unita