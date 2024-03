Sequestrato da due 15enni e torturato per giorni | all’arresto ridevano | “Dobbiamo sdrammatizzare”

(Di giovedì 21 marzo 2024) In una tragica vicenda che ha scosso la comunità di Rivoli, due adolescenti di 15 e 16 anni sono stati arrestati per aver brutalmente aggredito eun uomo di cinquant’anni, costringendolo a subire torture per due. La vittima, un residente in una cascina diroccata, è stata presa di mira da questa baby gang di paese, noti per atti di violenza casuale e crudeltà, in un gesto di ferocia che ricorda le scene di “Arancia Meccanica” ma ambientate nelle campagne italiane. Salvato da chi lavorava in banca:per gioco Il cinquantenne, già bersaglio di aggressioni precedenti da parte degli stessi giovani, è stato legato e lasciato al freddo in una stalla, per poi essere costretto a prelevare cinquemila euro dalla banca. Lì, mentre i due aggressori lo aspettavano fuori, l’uomo ha chiesto aiuto ad un impiegato che ...

Nel pomeriggio del 5 marzo i carabinieri hanno arrestato due donne russe e un uomo turco perché trovati in possesso di milioni di euro in contanti senza riuscirne a giustificare la provenienza: sono ... (fanpage)

Trovati con droga per 35mila euro. Denunciati due minori e un 22enne - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Spray in faccia, poi due fendenti al collo. Rapina choc ad Ancona: benzinaio a terra per 4 ore - ANCONA Per quasi 4 ore sarebbe rimasto a terra, privo di sensi, in una pozza di sangue, dopo essere stato aggredito da una coppia di malviventi. «Me li sono trovati ...corriereadriatico

A 15 anni sequestrano un uomo e lo torturano per divertirsi - Due adolescenti hanno massacrato di botte un cinquantenne che vive in un rudere di Rivoli. Lo hanno attaccato a un gancio in una stalla per ...torino.repubblica