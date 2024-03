Sequestrati oltre 19 milioni a Dell' Utri e alla moglie | non avrebbero dichiarato bonifici di Berlusconi

(Di giovedì 21 marzo 2024)19di euro sono statioggi a MarcelloMiranda Anna Ratti: il provvedimento rientra nell'inchiestaa procura di Firenze sui presunti mandanti esternie stragi mafiose del 1993 a Roma, Milano e Firenze, indagine in cui l'ex senatore di Forza Italia è indagato. È stata la Direzione investigativa antimafia del capoluogo toscano ad eseguire il sequestro preventivo (potrebbero essere successivamente confiscati) in quantonon avrebbeimporti pari a 42.679.200 euro, violando così le leggi antimafia. Secondo gli inquirenti questa cifra deriverebbe daiemessi da Silvio ...

Una Porsche con 18 kg di cocaina e un'altra auto con a bordo oltre 30 kg di droga. Doppio sequestro di sostanze stupefacenti tra Savona e Ravenna , condotto dalla Guardia di Finanza in due operazioni ... (tg24.sky)

Il giudice per le indagini preliminari di Firenze ha emesso un provvedimento di sequestro nei confronti di Marcello Dell'Utri per una somma che supera i 18 milioni di euro . Questa decisione è stata ... (panorama)

"Non dichiarò i bonifici di Berlusconi", sequestro milionario a Marcello Dell'Utri - Gli oltre 42 milioni non dichiarati, secondo la Procura, sono i bonifici che l'allora leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, versò a Dell'Utri una volta condannato con decisione passata in ...tg24.sky

Marcello Dell'Utri: Sequestrati oltre 18 milioni di euro - Sono stati Sequestrati oltre 18 milioni di euro a Marcello Dell’Utri: il provvedimento è stato disposto dal gip di Firenze dalla procura distrettuale antimafia di Firenze. Dell’Utri, secondo l’accusa, ...informazione

Sciopero dei treni il 23 e 24 marzo: orari e quali sono le fasce di garanzia - Sciopero dei treni il 23 e 24 marzo. Corse a rischio questo fine settimana. La protesta è stata proclamata da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale del personale del gruppo ...leggo