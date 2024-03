Sequestrati a Dell’Utri 19milioni di euro | non avrebbe dichiarato i bonifici ricevuti da Berlusconi

Il provvedimento è stato disposto dal gip di Firenze su richiesta della procura distrettuale antimafia: l'ex senatore non avrebbe comunicato le variazioni reddituali a norma della Legge Rognoni-La ... (ilgiornale)

"Non dichiarò i bonifici di Berlusconi", sequestro milionario a Marcello Dell'Utri - Gli oltre 42 milioni non dichiarati, secondo la Procura, sono i bonifici che l'allora leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, versò a Dell'Utri una volta condannato con decisione passata in ...tg24.sky

L’Aquila: rapina a pazienti psichiatrici, sei misure cautelari - I poliziotti Della Squadra mobile di L’Aquila hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di sei persone, tre maggiorenni e tre minorenni, accusate di essere responsabili di una ...poliziadistato

Sciopero dei treni il 23 e 24 marzo: orari e quali sono le fasce di garanzia - Sciopero dei treni il 23 e 24 marzo. Corse a rischio questo fine settimana. La protesta è stata proclamata da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale del personale del gruppo ...leggo