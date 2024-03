Sequestrati 10 | 8 milioni di euro a Marcello Dell’Utri

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 21 marzo 2024) I magistrati di Firenze hanno disposto un sequestro preventivo da oltre 10,8dinei confronti di, ex braccio destro di Silvio Berlusconi ed ex senatore di Forza Italia, condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. Il sequestro è stato autorizzato dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura: secondo i magistratiha violato la Legge Rognoni Latorre, che impone ai condannati per reati di mafia di comunicare, nei dieci anni successivi alla sentenza definitiva, qualsiasi cambiamento nel patrimonio che superi i 10.333. Da quando, nel 2014, la sua condanna è passata in giudicato, l’ex collaboratore di Berlusconi avrebbe omesso di comunicare una variazione di reddito di oltre 42 ...