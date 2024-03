Sequestrati 10 | 8 milioni a Dell' Utri e alla moglie | Non ne ha dichiarati 42 | 5

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il provvedimento è stato disposto dal gip di Firenze su richiestaa procura distrettuale antimafia: l'ex senatore non avrebbe comunicato le variazioni reddituali a normaa Legge Rognoni-La Torre

"Non dichiarò i bonifici di Berlusconi", sequestro milionario a Marcello Dell'Utri - Gli oltre 42 milioni non dichiarati, secondo la Procura, sono i bonifici che l'allora leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, versò a Dell'Utri una volta condannato con decisione passata in ...tg24.sky

