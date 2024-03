Separazione delle carriere | Nordio sfida i giudici

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

Il dato a questo punto è tratto. Il ministro della Giustizia Carloieri ha approfittato del palcoscenico della Camera per lanciare l'ennesimo annuncio – almeno il trentesimo in 17 mesi di governo – sulla. Dopo la ramanzina della premier Giorgia Meloni, adesso il Guardasigilli parla di un testo "imminente". Una posizione non prevista considerando proprio lo stop che aveva impartito la presidente del Consiglio e soprattutto considerando che tale accelerata significa scontrarsi con l'Associazione Nazionale dei Magistrati il cui congresso è in programma a maggio a Palermo.