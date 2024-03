Senza fare commenti | mi tengo i grillini | Emiliano spiega com' è ridotta la sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Bollito piemontese, amaro lucano e ora pure le bombette pugliesi. Che il campo largo del centrosia un piatto indigesto, in mappazzone politico destinato ad andare di traverso a molti lo confermano le surreali vicende di questo giorni. A rasserenare il clima ci prova il volenteroso governatore della Puglia Michele, ma le sue parole a La7 rischiano di sortire l'effetto opposto. «Dare giudizi dall'esterno è difficile», premette l'ex magistrato in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira, affrontando il tema Basilicata. «Io posso solo dire di guidare una regione dove il campo largo è una realtà da anni, io ho patito le pene dell'inferno con Pd e M5s, ma anche con Azione e Italia Viva. C'è stato un momento in cui il Pd aveva in odio il M5s, un momento in cui il M5s aveva in odio il Pd e si è alleato con la Lega. Poi abbiamo subito ...