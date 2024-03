Senaldi | “Su politica non vedo divisione nel centrodestra | ma sulla guerra…”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il condirettore di Libero parla a Notizie.com ed esprime il suo pensiero su quanto sta accadendo all’interno del centro-destra “Le parole di Salvini hanno scosso e diviso? Io penso che non ci sia alcunadal punto di vista politico e soprattutto delle cose da fare nel governo all’interno del centro-destra, altro discorso èsituazione Ucraina, ma non se dare sostegno o meno, perché su quello si è sempre votato in modo compatto, penso su altro, sinceramente“. A parlare è Pietro, il condirettore di Libero, soprattutto su come si sta muovendo il leader della Lega, tanto che perquelle parole sul voto in Russia, quel “popolo che ha sempre ragione“, siano dettate da un discorso prettamente “Pre-elettorale“. E si spiega: “Penso che Salvini stia, piano piano, cercando di scivolare su quei ...