Sempre più i papà che restano a casa dal lavoro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Roma, 21 marzo 2024 – Una promozione alo guardare negli occhi tuo figlio che per la prima volta ti chiama ‘’. Cosa vale di più? In un mondo nel quale l’attenzione agli stereotipi di genere è (giustamente)più alta, serve fare in fretta ulteriori passi avanti, partendo dall’aspetto che il ruolo del genitore che trascorre più tempo ainsieme ai figli rinunciando, in tutto o in parte, al proprio impiego piuttosto che alle prospettive di carriera, merita di essere equamente diviso tra uomo e donna. Ci siamo vicini? Assolutamente no, ma se non altro la strada intrapresa pare essere quella giusta, sulla spinta in primis delle nuove generazioni, che vivono il concetto di famiglia e di divisione dei compiti in maniera radicalmente diversa rispetto ai decenni passati. Nel 2016, otto anni fa, erano stati ...