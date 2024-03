Sei furti in 7 mesi a Solaro | Giuseppe esasperato | “Mi sento abbandonato”

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di giovedì 21 marzo 2024) Seiin 7: nuovo record stabilito daNovella, titolare della lavanderia automaticaWash, in via per Limbiate. L’ultimo colpo subito è stato nella notte tra lunedì e martedì e, ancora una volta, ha pubblicato il video dell’assalto sulla sua pagina social. Il racconto dell’imprenditore sui social dopo l’ennesimo furto nella sua ...