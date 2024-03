Se vedi qualcuno che indossa queste scarpe | smetti di fare quello che stai facendo e guardati intorno

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di giovedì 21 marzo 2024) Siamo così presi dalle nostre lotte e dalle complicazioni che colorano la nostra vita quotidiana, che dimentichiamo che ci sono persone là fuori che vivono una vita molto più dura di noi. Quasi tutti quelli che incontriamo stanno combattendo una battaglia o un’altra. Alcune sono note, altre sono di natura più segreta. Ecco perché è così importante essere sempre premurosi e non trattare mai nessuno con meno del massimo rispetto. Per me questo è particolarmente importante quando interagisco con persone la cui vita è resa più difficile dalla disabilità. Non è che abbiano bisogno di un trattamento speciale e non sto certo suggerendo che debbano essere oggetto di pietà. No, intendo semplicemente dire che spesso sono figure di ispirazione e quindi dovrebbero essere trattate come tali. Naturalmente, un modo per dimostrare questo rispetto è assicurarsi di essere istruiti sulle sfide ...