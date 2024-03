Scuola Pioltello | Venga Mattarella

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 21 marzo 2024) 20.41 Dopo le polemiche sulla decisione di tenere chiusa lail 10 aprile, ultimo giorno di Ramadan,i docenti della "Iqbal Masih" di(MI) dicono di sentirsi "aggrediti" e chiedono l'intervento del Capo dello Stato. "Gli chiedo di venire qui a difenderci, è l'unico che può mettere la parola fine a questa triste storia",dice la vice preside. In una lettera i docenti spiegano: la chiusura una scelta didattica, non ideologica; in unacon molti musulmani, assenti quel giorno,"far lezione a metà classe non è fare lezione"