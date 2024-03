(Di giovedì 21 marzo 2024) Firenze, 21 marzo 2024 – È stato inaugurato stamattina a Firenze l’Abf Maria Manetti Shrem educational center', uninteramenteall'attività educativa deiospedalizzati all'pediatrico. La struttura è stata realizzata dalla AndreaFoundation in collaborazione con AouIrccs e. Ileducativo sarà aperto tutti i giorni per iricoverati, ma ospiterà e potenzierà anche le attività delle altre realtà socio-educative già attive presso l'. Il taglio del nastro è avvenuto, tra gli altri, alla presenza del fondatore Andrea, del presidente della Regione ...

Non ce l'ha fatta il 17enne investito nella giornata del 13 marzo a Perugia: erano troppe gravi le ferite causate dall'impatto con un furgone. Il ragazzo è morto il 14 marzo all' ospedale dove era ... (today)

A Roma fuori da una scuola è Scoppia ta una rissa che ha coinvolto 6 adolescenti. Alla fine 2 sono finiti in ospedale con lesioni. L'articolo Scoppia una rissa fuori dalla scuola : in ospedale due ... (orizzontescuola)

Scuola in ospedale, la Fondazione Bocelli apre al Meyer il centro dedicato ai bambini

Tumori al seno, nuovi spazi e mammografo all’ospedale Fornaroli: cosa cambia per le pazienti - Magenta, 21 marzo 2024 – Sono stati inaugurati questa mattina all' ospedale Fornaroli i nuovi spazi di accoglienza, diagnosi e cura dei tumori al seno. Negli ambulatori di Senologia sono stati ...ilgiorno

Magenta, inaugurata la nuova area senologica al Fornaroli, il Direttore Laurelli: “Progetto realizzato grazie agli studenti e al volontariato” - E’ un momento importante per l’ospedale di Magenta quello che si è celebrato questa mattina. E’ stata inaugurata la nuova area senologica alla presenza delle autorità con benedizione da parte di don M ...ticinonotizie