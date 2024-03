Scuola | è tempo di iscrizioni Lo Scientifico è al primo posto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024) LECCO Nella provincia dei Promessi sposi, ai futuri primini la scienziata Maria Gaetana Agnesi piace più dello scrittore Alessandro Manzoni. Sono 3.268 gli studenti che hanno presentato domanda di iscrizione a uno dei 14 istituti superiori statali, 6 privati e 7 centri di formazione professionale in provincia di Lecco. Il 44,6% si è orientato sui licei, il 30,9% sugli istituti tecnici, il 13,3% sugli istituti professionali, l’11,2% sui percorsi di istruzione e formazione professionale. Il liceo, con un totale di 625 domande è sempre la scelta più gettonata sia tra i licei, sia tra tutti gli indirizzi di studio. Si registra una lieve diminuzione delle richieste per il liceo delle scienze umane, mentre è in crescita l’opzione economico sociale: non a caso l’Alessandro Greppi di Monticello Brianza, con 290 domande di iscrizione, è l’istituto con il più ...