Scuola di Pioltello chiusa per il Ramadan | la diocesi | «Siamo a favore I musulmani condividono con noi Natale e Pasqua»

l’istituto Iqbal Masiq rifarà la delibera per chiudere la scuola alla fine del Ramadan . Dopo la bocciatura per irregolarità della Regione Lombardia, a farlo sapere è il dirigente scolastico ... (open.online)

Scuola di Pioltello: cosa è successo. La chiusura per il Ramadan valutata irregolare dalla regione Lombardia - La dirigenza dell'istituto comprensivo Iqbal Masih ha stabilito un giorno di chiusura per il prossimo 10 aprile, in osservanza del digiuno per i fedeli musulmani ...unita

Scuola chiude per la fine del Ramadan: sei d'accordo - Polemiche sulla decisione di un istituto di Pioltello di sospendere le lezioni il 10 aprile per l'elevata presenza di ragazzi di fede islamica ...laprovinciacr

Secondo l’ufficio scolastico della Lombardia la delibera della Scuola di Pioltello sulla chiusura per la fine del Ramadan è irregolare - L’ufficio scolastico regionale della Lombardia, ossia l’ufficio locale del ministero dell’Istruzione e del Merito, ha chiesto di valutare l’annullamento della delibera con cui il consiglio d’istituto ...ilpost