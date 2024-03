Scuola Attiva | al via ‘Attiviamoci per il pianeta’ per 11mila classi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Firenze, 21 marzo 2024 – Un contest per sensibilizzare ed educare le nuove generazioni sulla sostenibilità, rafforzando la loro consapevolezza e il senso di responsabilità sul cambiamento climatico, la conservazione della biodiversità, l’importanza dei corretti stili di vita, dei benefici derivanti dell’attività sportiva all’aria aperta e la gestione delle risorse con un approccio proattivo e informato. È stato presentato oggi “Attiviamoci per il Pianeta”, il concorso creativo di Sport e Salute in collaborazione con AsVis, dedicato alle oltrepartecipanti ai progettiKIDS (per laprimaria) eJUNIOR (per lasecondaria di I grado). L’iniziativa, presentata nell’ambito di Fiera Didacta a Firenze, ...