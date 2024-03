Scopre la moglie con il calciatore Daniel Correa e lo uccide | condannato a 42 anni per l’omicidio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2024) Sono passati 5daldibrasiliano ucciso per un motivo sentimentale. E’ stato unbrasiliano classe 1994, di ruolo centrocampista. Il 27 ottobre 2018 è stato trovato decapitato nel sud del Brasile, con numerose ferite da taglio ed i genitali asportati. Secondo le indagini della polizia, ilfu assassinato dopo essere stato sorpreso da Edison Brittes a letto con la. Prima del delitto, lo stessoaveva inviato foto ad un amico, a letto ed in compagnia della donna. La condanna L’imprenditore brasiliano è statoper omicidio e occultamento di cadavere. Brittes ricostruì il momento in cui trovò ila letto con ...