Scontro frontale tra due auto all’ingresso della tangenziale | due feriti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 21 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutotra dueper il raccordostradale San Giorgio del Sannio – Benevento. Due le persone rimaste ferite. Per cause in corso di accertamento sono venute a collisione una Fiat 500 ed una Dacia I, un uomo e una donna, sono stati e trasportati in Ospedale dal 118. I rilievi per stabilire la dinamica dellosono in corso da parte dei CarabinieriStazione di San Giorgio del Sannio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.