Scommesse sportive | UFFICIALI le nuove regole sui bonus

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 21 marzo 2024), adesso è anche ufficiale. Ecco lenorme che regolano idi benvenuto e non solo dei vari bookmaker. Il testo della delibera Una determina delle Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha messo nero su bianco tutte quelle che sono leper i. Dalla modalità di comunicazione al totalizzatore nazionale, alle forme di pagamento ammesse e alla definizione per l’applicazione dell’imposta unica. Insomma, tutto quello che fino al momento è stato regolamentato in un certo modo cambia. Sisal (AnsaFoto) – Ilveggente.itSono state stabilite delle specifiche condizioni per l’utilizzo, a partire dal valore massimo. “Il valore massimo di unutilizzabile da uno scommettitore per le proprie puntate sarà di 100 euro“. ...