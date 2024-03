Sciopero a Milano il 22 marzo 2024 | a rischio i mezzi Atm | gli orari di bus | metro e tram

Gli Ncc pronti a invadere Roma, la protesta contro Salvini: “Il governo è sotto ricatto dei tassisti” - Gli Ncc in rivolta contro Salvini: il 25 marzo la manifestazione per "bloccare" Roma e protestare contro un governo "alleato dei tassisti".lanotiziagiornale

Bimbo in stato vegetativo dopo aver mangiato formaggio, così il pm chiese e fu poi “costretto” a ritirare la richiesta di archiviazione - La dolorosa storia di un bambino di 4 anni, che finisce in stato vegetativo dopo aver mangiato del formaggio preparato con latte crudo, e la difficile, faticosa ricerca della verità non ancora conclus ...ilfattoquotidiano

Ruby ter, saltata l’udienza in Cassazione per lo Sciopero degli avvocati. Nuova data ancora non definita - Slitta ancora la data dell’udienza per la discussione del ricorso della procura di Milano contro la sentenza di primo grado del processo Ruby Ter del 15 febbraio 2023. Silvio Berlusconi, lo scorso giu ...ilfattoquotidiano