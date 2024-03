Scioperi | Fs | sciopero 24h personale 23 e 24 marzo | previste cancellazioni e ripercussioni**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2024) Roma, 21 mar. (Adnkronos) – Proclamati da alcune sigle sindacali autonome scioperi nazionali deldel Gruppo Fs Italiane, dalle ore 21 di sabato 23, alle ore 21 di domenica 242024. Gli scioperi nazionali potrebbero avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportaretotali e parziali di Frecce, Intercity e treni Regionali di Trenitalia. Gli effetti, in termini die ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l?orario di termine degli scioperi.??Lo comunica il gruppo Fs in una nota. Trenitalia, tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, invita tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a riprogrammare il viaggio. Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili ...