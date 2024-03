Sci | Goggia | ‘intervento riuscito perfettamente | tempi dicono sei mesi ma potrei anche prima’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2024) Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Ho voluto aspettare una volta fatti gli esami diagnostici di controllo, altrimenti non trovavo il senso nel parlare. Abbiamo fatto questi esami la settimana scorsa. In passato mi sono rotta delle ossa, ma mai ho subito una cosa complicata come mi è accaduta il 5 febbraio. Mi sono rotta il pilone tibiale trasversalmente in più parti, un trauma da compressione e torsione fortissimo e si è frantumata la tibia in più parti. Le premesse dell’intervento erano estremamente complicate, perchè la Tac era molto brutta e riuscire a costruirlo era una impresa per gli ortopedici. L’intervento è. Un ottimo punto di partenza per il recupero, ma bisogna andare con calma”. Lo ha confessato l’azzurra Sofiain un incontro con i media online 45 giorni dopo lo stop per infortunio. “Ho una piastra a ...