Sci alpino | start list Super-G maschile Finali Saalbach 2024 | italiani in gara e pettorali di partenza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ladel-Gdelledidi sci: ecco ididellariservata a 23 partecipanti. Gino Caviezel scende per primo, mentre per glibisognerà attendere la seconda parte di. Guglielmo Bosca e Dominik Paris back to back con bib #12 e #13 rispettivamente. Poi sarà il turno anche di Mattia Casse e del classe ’03 Max Perathoner. Si parte alle ore 11:30. Ecco lacompleta delle atlete in. 1 1 CAVIEZEL Gino SUI 2 2 GOLDBERG Jared USA 3 3 BABINSKY Stefan AUT 4 4 MEILLARD Loic SUI 5 5 BOISSET Arnaud SUI 6 6 ROGENTIN Stefan SUI 7 7 READ ...