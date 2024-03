Sci alpino | Nicolò Molteni è secondo nella discesa delle Finali di Coppa Europa Successo per Livio Hiltbrand

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ottima prestazione per, ma èad aggiudicarsi lavalevole per ledelladi scimaschile 2023-2024 in corso di svolgimento a Kvitfjell (Norvegia). Sulla pista scandinava le temperature tiepide hanno costretto una “salatura” last-minute, che ha costretto il rinvio della partenza di 15 minuti.centra il(il primo in carriera) con il tempo di 1:30.48, precedendo proprio l’azzurro per 41 centesimi. Alle spalle di, sul gradino più basso del podio, il rappresentante del Liechtenstein, Marco Pfiffner a 46. Quarta posizione per un altro svizzero, Philipp ...

Chiude con il sorriso una stagione difficilissima Nadia Delago , che dirottata in Coppa Europa dopo non aver centrato la qualificazione per le finali del massimo circuito, torna a vincere sul ... (oasport)

Si tratta della settima vittoria stagionale per l'Italia femminile Kvitfjell (NORVEGIA) - Vittoria per Nadia Delago e terzo posto per Sara Thaler che ribadisce così il podio nella classifica finale ... (ilgiornaleditalia)

Giornata Mondiale della sindrome di Down: Flavio Ferrero, Atleta Special Olympics - Nella giornata mondiale della sindrome di Down, la storia di Flavio Ferrero, Atleta Special Olympics, che si racconta in questo video.style.corriere

Sci alpino, Super-G: Brignone cerca la rimonta nella coppa di specialità, in quota l'azzurra in pole per la vittoria a Saalbach - Un finale di stagione di grande livello per Federica Brignone, capace di vincere tre delle ultime cinque gare disputate, tra cui il Super-G disputato a Kvitfjell, risultato che l’ha portata al terzo p ...napolimagazine

Sci alpino, Nadia Delago torna a vincere in Coppa Europa! Due azzurre sul podio nelle finali di discesa a Kvitfjell - Chiude con il sorriso una stagione difficilissima Nadia Delago, che dirottata in Coppa Europa dopo non aver centrato la qualificazione per le finali del massimo circuito, torna a vincere sul circuito ...oasport