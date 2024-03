Sci alpino | Nadia Delago torna a vincere in Coppa Europa! Due azzurre sul podio nelle finali di discesa a Kvitfjell

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 21 marzo 2024) Chiude con il sorriso una stagione difficilissima, che dirottata indopo non aver centrato la qualificazione per ledel massimo circuito,sul circuito continentale a più di cinque anni di distanza dall’ultima volta. Nell’appuntamento che sancisce il termine dell’annata in quel di(Norvegia), l’Italia può festeggiare con un doppio, con Sara Thaler che mette la ciliegina sulla torta alla sua stagione conquistando il terzo posto. La medagliata olimpica di Pechino 2022 fa la differenzaparti più tecniche dell’Olympiabakken, andando un po’ in contro tendenza rispetto alle sue caratteristiche naturali, ma ritrovando finalmente una sciata assai ...