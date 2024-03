Scholz | usare asset russi per acquistare armi per Ucraina

(Di giovedì 21 marzo 2024) Le entrate dei profitti daglicongelati "possono essere utilizzate dall'Unione europea e, a mio avviso, innanzitutto per avere l'opportunità di acquisire lee le munizioni di cui l'ha bisogno per la propria lotta difensiva". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Schiolz arrivando al consiglio europeo. "Sono abbastanza sicuro che stiamo inviando un segnale molto chiaro: Putin ha sbagliato i calcoli se ritiene che non saremo in grado di sostenere l'per tutto il tempo necessario e l'utilizzo dei profitti" degliimmobilizzati "è un piccolo ma importante elemento fondamentale" ha detto

