Schira | “Il Napoli in passato voleva Koopmeiners”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 21 marzo 2024) Nicolo’, giornalista esperto di calciomercato, ha rilasciato delle dichiarazioni a “Marte Sport Live” in diretta su Radio Marte. Ovviamente si è soffermato sugli obiettivi vecchi e nuovi del, daa Sudakov e Szymanski. Di seguito il suo intervento alla radio partenopea.: “ha ammesso che il, nelle scorse stagioni, ha provato ad acquistarlo…” “ha ammesso che il, nelle scorse stagioni, ha provato ad acquistarlo, ma dalla scorsa estate le cose sono cambiate, il suo prezzo è salito tanto: lo vedo maggiormente alla Juventus o in Premier League. Lo stessoin una recente intervista ha detto che in Italia si trova bene, ma cambierebbe paese per ...