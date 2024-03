Sceneggiata alla Mario Merola E niente domande sul pubblico | Capezzone smaschera Decaro

(Di giovedì 21 marzo 2024) Eccoci ad "Occhio al Caffè", la rassegna stampa scorrettissima curata da Daniele, direttore editoriale di Libero. "Dopo il Senato, la Camera.vigilia del vertice Ue, Giorgia Meloni è andata a fare le sue comunicazioni. Ed èCamera che trova ogni volta i due leader avversari, Giuseppe Conte ed Elly Schlein. I due sparano contro Meloni, ma si sparano anche tra loro: c'è una gara a chi è più muscolare e muscoloso", rimarca. Ma non è tutto. Infatti "c'è anche l'organizzazione delle claque, la cosa fa un po' ridere ma la prende sul serio Francesca Schianchi sulla Stampa. E se la prende sul serio lei, chi siamo noi per ironizzare: l'analisi è sull'organizzazione, come dire, estetica e di gruppo attorno a Conte e Schlein". "Ma, attenzione, i fatti più significativi della giornata sono nel ...

